Мартин: моя главная задача – выиграть со сборной России по гандболу золото ОИ

Новый главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин на пресс-конференции заявил, что мотивирован достичь с командой высоких целей.

«Для меня это большой вызов, эмоции меня переполняют. У меня непростая задача: на посту главного тренера я должен заменить легенду мирового гандбола – Евгения Трефилова. Я благодарю федерацию гандбола России за то доверие, которое она мне оказала, назначив меня на пост главного тренера сборной России по гандболу.

Я один год проработал в Ростове, и у меня не было никаких сомнений, когда мне сделали предложение. Это большая честь. Я возглавил сборную, перед которой стоят только самые высокие задачи. Это теперь и моя главная задача – взять золото Олимпиады. Но прежде нам нужно будет зимой успешно выступить на чемпионате мира в Японии. Я надеюсь, нам удастся добиться поставленной цели. Лучше, чем Трефилов, я выступить не смогу, но постараюсь добиться такого же успеха, как и он на прошлой Олимпиаде. Я мотивирован и готов выполнить эту задачу.

Мы с Евгением Васильевичем пообщались перед назначением. Поговорили на языке гандбола. Для меня очень важны его знания, его помощь. Он хорошо знает всех гандболисток, ведь фактически он создал эту сборную. Я понимаю, что он не может работать вместе со мной, но я надеюсь на его советы. Он пообещал всегда быть на связи и оказывать посильную помощь», — передаёт слова Мартина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.