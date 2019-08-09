Морозов выиграл золото на дистанции 50 м на спине на КМ по плаванию в Китае

Россиянин Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 м на спине на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Цзинане (Китай).

27-летний спортсмен показал результат 24,43 секунды, повторив рекорд Кубков мира, установленный им же в 2018 году. Серебро завоевал представитель США Майкл Эндрю (24,85), бронзу — Сюй Цзяюй из Китая (25,25). Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит россиянину Клименту Колесникову (24,00).

Ранее Морозов победил золото на дистанции 50 м вольным стилем.

Морозов — многократный призёр чемпионатов мира. На Олимпийских играх 2012 года пловец завоевал бронзу в эстафете. Также Владимир является четырёхкратным победителем Универсиады в Казани в 2013 году.

Этап Кубка мира по плаванию в Китае завершится завтра, 10 августа.