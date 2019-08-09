Гендиректор Федерации гандбола России: Мартин – самая достойная кандидатура

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин прокомментировал назначение Амброса Мартина на пост главного тренера женской сборной России по гандболу. Ранее этот пост занимал Евгений Трефилов.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить Евгения Васильевича Трефилова за неоценимый вклад в развитие нашей сборной. Он выиграл практически всё в нашем виде спорта. Человек-гора, человек-легенда! Некоторые СМИ писали, что Евгений Васильевич уходит, но подчеркну, что он никуда не уходит, а продолжит работать на благо гандбола, немного в другом качестве.

Что касается нового главного тренера сборной, это совместное решение. В лице Амброса Мартина мы обрели специалиста, который на клубном уровне является самым титулованным тренером. Мы, естественно, следили за работой Амброса в команде «Ростов-Дон», которая дошла до финала Лиги чемпионов и сделала весомую заявку на победу в этом году.

Когда тренер-иностранец приезжает в Россию, он находится под наблюдением, все спрашивают, как строится его работа, довольны ли игроки. Мы всё это анализировали. И, наверное, Амброс Мартин – это самая достойная кандидатура. Надеемся, что и он был рад получить приглашение. Мы очень надеемся на ближайшие успехи: чемпионат мира в Японии, подготовку к Олимпийским играм, отбор на чемпионат Европы. Перед Мартином поставлены максимальные задачи», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.