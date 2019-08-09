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Беляева и Минибаев выиграли ЧЕ в Киеве в синхронных прыжках в воду с вышки

Беляева и Минибаев выиграли ЧЕ в Киеве в синхронных прыжках в воду с вышки
Другие / Водные виды спорта 0

Россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев завоевали золотые медали в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы, который проходит в Киеве (Украина). По сумме пяти финальных попыток Беляева и Минибаев показали результат 320,70 балла.

Второе место заняли британцы Иден Чэн и Ноа Уильямс, уступившие россиянам более 17 баллов. Бронзовыми призёрами стали немцы Кристина Вассен и Флориан Фандлер.

Ранее на чемпионате Европы в Киеве 16-летняя Беляева и 28-летний Минибаев завоевали серебро в командных соревнованиях. Также Беляева в паре с Юлией Тимошининой стали бронзовыми призёрами в синхронных прыжках с вышки.

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев, Украина
Синхронные прыжки. Микст. Вышка, 10 м

1. Екатерина Беляева/Виктор Минибаев (Россия) – 320,70
2. Иден Чэн/Ноа Уильямс (Великобритания) – 303,60
3. Кристина Вассен/Флориан Фандлер (Германия) – 287,76.

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