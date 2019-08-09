Велогонщик Сиваков выиграл «Тур Польши»

Российский гонщик Павел Сиваков одержал победу в веломногодневке «Тур Польши». По сумме семи этапов Сиваков всего на две секунды опередил австралийца Джея Хиндли из Team Sunweb.
Заключительный, седьмой этап гонки выиграл словенец Матей Мохорич.
Велошоссе. «Тур Польши». 7-й этап. Буковина-Татшаньска, 153,3 км
1. Матей Мохорич (Словения, Bahrain Merida) – 4:04.42
2. Нильсон Паулесс (США, Jumbo-Visma) – отставание 0.55
3. Джанлука Брамбилла (Италия, Trek- Segafredo) – +1.07
15. Павел Сиваков (Россия, INEOS) — +2.15…
45. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – +4.27…
52. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 6.44…
54. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – то же время
Общий зачёт
1. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 26:20.58
2. Джей Хиндли (Австралия, Team Sunweb) – +0.02
3. Диего Улисси (Италия, UAE – Team Emirates) – +0.12…
42. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – +17.20…
52. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +19,37
53. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – то же время.
- 9 августа 2019
-
18:47
-
18:12
-
17:36
-
16:45
-
16:37
-
15:40
-
15:07
-
14:31
-
14:02
-
13:14
-
12:10
-
10:54
-
09:42
- 8 августа 2019
-
23:27
-
22:45
-
22:37
-
19:56
-
17:41
-
17:25
-
15:27
-
13:57
-
12:59
-
10:56
-
09:56
-
00:23
- 7 августа 2019
-
23:11
-
21:01
-
20:39
-
18:06
-
17:20
-
13:40
-
12:56
-
10:54
-
09:36
- 6 августа 2019
-
22:41