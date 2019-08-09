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Велогонщик Сиваков выиграл «Тур Польши»

Велогонщик Сиваков выиграл «Тур Польши»
Другие / Велоспорт 0

Российский гонщик Павел Сиваков одержал победу в веломногодневке «Тур Польши». По сумме семи этапов Сиваков всего на две секунды опередил австралийца Джея Хиндли из Team Sunweb.

Заключительный, седьмой этап гонки выиграл словенец Матей Мохорич.

Велошоссе. «Тур Польши». 7-й этап. Буковина-Татшаньска, 153,3 км

1. Матей Мохорич (Словения, Bahrain Merida) – 4:04.42
2. Нильсон Паулесс (США, Jumbo-Visma) – отставание 0.55
3. Джанлука Брамбилла (Италия, Trek- Segafredo) – +1.07
15. Павел Сиваков (Россия, INEOS) — +2.15…
45. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – +4.27…
52. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 6.44…
54. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – то же время

Общий зачёт

1. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 26:20.58
2. Джей Хиндли (Австралия, Team Sunweb) – +0.02
3. Диего Улисси (Италия, UAE – Team Emirates) – +0.12…
42. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – +17.20…
52. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +19,37
53. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – то же время.

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