Велогонщик Сиваков выиграл «Тур Польши»

Российский гонщик Павел Сиваков одержал победу в веломногодневке «Тур Польши». По сумме семи этапов Сиваков всего на две секунды опередил австралийца Джея Хиндли из Team Sunweb.

Заключительный, седьмой этап гонки выиграл словенец Матей Мохорич.

Велошоссе. «Тур Польши». 7-й этап. Буковина-Татшаньска, 153,3 км

1. Матей Мохорич (Словения, Bahrain Merida) – 4:04.42

2. Нильсон Паулесс (США, Jumbo-Visma) – отставание 0.55

3. Джанлука Брамбилла (Италия, Trek- Segafredo) – +1.07

15. Павел Сиваков (Россия, INEOS) — +2.15…

45. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – +4.27…

52. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 6.44…

54. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – то же время

Общий зачёт

1. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 26:20.58

2. Джей Хиндли (Австралия, Team Sunweb) – +0.02

3. Диего Улисси (Италия, UAE – Team Emirates) – +0.12…

42. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – +17.20…

52. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +19,37

53. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – то же время.