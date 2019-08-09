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Кузнецов стал чемпионом Европы по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина

Кузнецов стал чемпионом Европы по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина
Другие / Водные виды спорта 0

Российский спортсмен Евгений Кузнецов одержал победу в соревнованиях на трёхметровом трамплине на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве (Украина).

Кузнецов в финале на 42,60 балла обошёл серебряного призёра немца Патрика Хаусдинга. Третье место занял британец Джеймс Хитли. В шаге от пьедестала остановился россиянин Никита Шлейхер.

Ранее на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) Кузнецов и Шлейхер вышли в финал в этой дисциплине, завоевав для сборной России две лицензии на Олимпийские игры — 2020.

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев, Украина
Мужчины. Трамплин, 3 м. Индивидуальные прыжки

1. Евгений Кузнецов (Россия) – 499,45.
2. Патрик Хаусдинг (Германия) – 456,85.
3. Джеймс Хитли (Великобритания) – 439,90.
4. Никита Шлейхер (Россия) – 416,90.

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