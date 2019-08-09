Пара Столбова/Новосёлов с сезона-2019/20 сможет выступать за Россию

Серебряный призёр Олимпиады-2014 в парном фигурном катании Ксения Столбова и Андрей Новосёлов с сезона-2019/20 смогут выступать за Россию, сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
В минувшем сезоне распалась спортивная пара Столбовой с Фёдором Климовым, объявившим о завершении карьеры. Ксения решила продолжать, а новым партнёром олимпийской чемпионки в команде стал Новосёлов, который представлял на международных соревнованиях Францию.
«Все вопросы, связанные с получением релиза от французской стороны для Новосёлова, решены, так что для спортсменов больше не существует препятствий в том, чтобы соревноваться под российским флагом», — приводит слова Коган РИА Новости.
Столбова и Новосёлов, которые встали в пару год назад, тренируются под руководством Николая Морозова и намерены принять участие в сентябрьских прокатах фигуристов сборной России.
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