Костомаров: Загитова немного ушла вперёд и не конкурирует с Медведевой

Олимпийский чемпион Турина-2006, двукратный чемпион мира Роман Костомаров, выступавший в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой, считает, что противостояния Евгении Медведевой и Алины Загитовой уже нет.
«Думаю, между этими фигуристками уже никакого противостояния нет. Загитова немного ушла вперёд, и они не конкурируют. Хотя даже не знаю, кто в следующем году будет лидировать в чемпионате России… Теперь фигуристки с четверными прыжками вышли во взрослые и могут поехать на Европу и мир.
Сейчас наши девчонки лидируют в мировом фигурном катании, хотя 10 лет назад этого не было. Похоже, в группе Этери Тутберидзе нашли какую-то фишечку. Они работают, пашут, исполняют самые сложные прыжки и у всех выигрывают.
Фигурное катание развивается очень быстро. Девушки в 13-14 лет прыгают четверные — это какое-то безумие. Даже не знаю, к чему это всё идёт. Конечно, это и опасно, потому что такие сложные элементы могут привести к травмам», — приводит слова Костомарова Sport24.
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