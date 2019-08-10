Россиянка Резникова — 2-я перед медальными гонками юниорского ЧМ в классе RS:X

На акватории Невской губы, в парке 300-летия Санкт-Петербурга состоялись гонки финальной серии чемпионата мира в классе RS:X среди юниоров. 10 августа станут известны имена победителей.
С непростыми погодными условиями и возросшей конкуренцией в золотом флоте среди мужчин лучше всего справились израильтяне. Ийал Йохай Зрор занимает первое место с 23 очками, а его соотечественники Даниэль Ташташ и Реувен Гилель набрали 25 и 27 очков соответственно. Именно они с большой долей вероятности разыграют между собой медали в решающей гонке.
Среди девушек 9 августа лучше всех отгонялась россиянка Яна Резникова. Москвичка дважды пришла первой и взлетела с четвёртой позиции на вторую. В женском зачёте она уступает только француженке Манон Пьяназе. Пьяназа – самая стабильная спортсменка чемпионата мира в классе RS:X среди юниоров. Она не выиграла ни одной гонки, но практически каждый раз финишировала в тройке. Завидная стабильность позволяет ей опережать россиянку на три очка. Для сравнения: Резникова выиграла на этих соревнованиях сразу четыре гонки. На третьей строчке идёт израильтянка Наама Гринберг.
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