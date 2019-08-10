Российский школьник установил мировой рекорд по жиму штанги лёжа

Восьмилетний школьник Владислав Черепанов из города Советск Кировской области вчера, 9 августа, установил новый мировой рекорд.

На сцене лагеря «Артек» он за 25 минут 701 раз поднял штангу весом 10 кг, что составляет половину его собственного веса, информирует ТАСС.

Черепанов учится во втором классе школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья в Советске, расположенном примерно в 140 км от Кирова. С детства был вынужден перемещаться на инвалидной коляске. В шесть лет Влад поступил в школу-интернат, где его необычные способности заметила учитель физкультуры Елена Целищева.

В 2018 году на турнире «Золотой тигр» в Екатеринбурге Влад поднял штангу весом 10 кг 506 раз, а в декабре 2018 года в Москве — 520 раз.