Шихи-Гизпи стал звездой NFL за один вечер. Четыре месяца назад он спал на улице

24-летний игрок команды NFL (Национальная футбольная лига) «Кливленд Браунс» Дэймон Шихи-Гизпи стал настоящей сенсацией в США. В предсезонном матче с «Вашингтон Редскинз» (30:10) он совершил тачдаун, пробежав буквально через всё поле.

История Шихи-Гизпи уникальна, и в будущем о нём обязательно снимут фильм. В последний раз он выходил на поле в матче за колледж. Несмотря на довольно яркую игру, его не взял ни один из ведущих университетов, а затем он попал в автомобильную аварию. Канадская футбольная лига и Лига американского футбола в закрытых помещениях его проигнорировали. Целых два года Дэймон оставался без игровой практики, однако продолжал тренироваться и не прекращал попыток заявить о себе.

Чтобы повысить шансы быть замеченным, Шихи-Гизпи в апреле без приглашения приехал на просмотр потенциальных новичков «Браунс» в Майами и соврал, что знаком с вице-президентом клуба Алонзо Хайсмитом. Он был настолько убедителен, что ему позволили принять участие в мероприятии.

Хайсмит, следивший за действиями молодых игроков, выделил Шихи-Гизпи и сказал ассистенту генерального менеджера, что «этому быстроногому парню стоит дать шанс». Дэймона пригласили на тренировки в Берею через неделю. У него закончились деньги, и во время подготовки к пробному периоду ему пришлось провести две ночи на улице в Майами, а затем ему разрешили спать в фитнес-центре. Он питался один-два раза в день и ходил заряжать телефон в прачечную.

В Берии Шихи-Гизпи смог убедить скаутов «Кливленда», что достоин места в команде. Ему предложили контракт и бесплатную еду. После сумасшедшего тачдауна в первой официальной игре за «Браунс» Дэймон моментально стал кумиром болельщиков и одним из самых упоминаемых людей дня в социальных сетях.

Видео доступно на странице The Checkdown в «Твиттере».