Новый главный тренер сборной России по гандболу назвал главных соперниц на ЧМ

Новый наставник женской сборной России по гандболу Амброс Мартин выразил мнение, что главными конкурентками в борьбе за золото чемпионата мира — 2019 и Олимпиаду 2020 года в Токио станут команды Франции и Норвегии.
«Вы помните, в финале Олимпийских игр 2016 года сборная России довольно уверенно обыграла команду Франции. Но именно сборная Франции сильнее всех прибавила за последние три года, о чем свидетельствуют победы на чемпионатах мира и Европы. Кроме того, опасным соперником будет команда Норвегии, которой немного не повезло на последнем чемпионате Европы, у них было очень много травмированных игроков. Но я думаю, что к чемпионату мира они подойдут во всеоружии.
Полагаю, что так же хорошо будут готовы к чемпионату мира сборные Нидерландов, Дании и заметно прибавившая в последние годы команда Румынии", — цитирует Мартина «Р-Спорт».
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