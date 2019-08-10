Двукратный чемпион мира Устюгов женился на лыжнице Соболевой

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов женился на лыжнице сборной России Елене Соболевой.

Свадьба прошла в Екатеринбурге 10 августа. Фотографии с мероприятия опубликовала в «Инстаграме» организатор торжества.

Устюгов начал заниматься лыжными гонками в 2001 году. Он также является победителем многодневной гонки «Тур де Ски»-2016/17, трёхкратным чемпионом мира среди молодёжи, пятикратным чемпионом мира среди юниоров. Сергей успешно выступает и в спринтерских, и в дистанционных гонках.

Напомним, на международном фестивале Blink в Норвегии Устюгов занял третье место. На финише россиянин уступил итальянцу Федерико Пеллегрино и британцу Джеймсу Клагнету, которые заняли первое и второе место соответственно.