Далалоян: гимнастике хотелось бы так же привлечь внимание, как фигурное катание

Двукратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян хотел бы, чтобы популярность его вида спорта в России была на таком же уровне, как у фигурного катания.

«Как был рад вчера за наше фигурное катание, когда в новостях на Первом канале увидел трансляцию контрольных прокатов юниоров. Вот это, думаю, успех организации, как же вырос этот вид спорта и стал популярен в России! Ну искренне рад!

И, конечно, хочется стремиться к такому же успеху, хочется так же привлекать внимание россиян, чтобы болели за нас.

Самая большая трудность – количество соревнований высокого уровня в году. По сравнению даже с фигурным катанием, у нас нет такого количества Гран-при всяческих, которые позволяют спортсменам быть круглый год в форме, на слуху, их постоянно транслируют и привлекают внимание болельщиков.

В общем, нам есть к чему стремиться! Хотели бы вы, чтобы спортивную гимнастику показывали чаще по телевизору, проводили больше соревнований и охватывали большее количество городов?» — написал Далалоян на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Артура Далалояна.