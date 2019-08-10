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Путин поздравил россиян с 80-м Днём физкультурника

Путин поздравил россиян с 80-м Днём физкультурника
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент России Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с Днём физкультурника, который в 2019 году отмечает 80-летие.

«Многие поколения прославленных атлетов, бравших старт в массовом спорте, вписали яркие страницы в летопись нашего Отечества. Их блистательные победы имеют огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения, вдохновляют молодёжь на занятия спортом и активный досуг, заряжают её верой в собственные силы, способствуют продвижению в обществе ценностей физической культуры и здорового образа жизни.

Отмечу, что в последние годы уделяется серьёзное внимание созданию в нашей стране доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры: возводятся новые стадионы, современные спортивные базы и оздоровительные комплексы, обустраиваются площадки для занятий физкультурой в образовательных учреждениях и на придомовых территориях.

И конечно, в числе наших главных приоритетов – развитие спорта высших достижений, подготовка будущих чемпионов и рекордсменов», — приводит текст поздравительной телеграммы президента официальный сайт Кремля.

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