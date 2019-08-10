Резникова стала чемпионкой мира среди юниоров в олимпийском классе RS:X

В акватории Невской губы в Санкт-Петербурге медальными гонками завершился чемпионат мира в классе RS:X среди юниоров. Сражались только лучшие из лучших. На дистанцию вышли топ-10 представителей данного класса. Очки в медальной гонке удваивались, а на кону стояло золото.



Перед заключительной гонкой россиянка Яна Резникова уступала лидеру женского зачёта француженке Манон Пьяназе два очка. Чтобы выиграть, москвичке надо было прийти первой и надеяться на осечку конкурентки в виде третьего прихода или ниже.



В медальной гонке Манон и Яна не могли не следить друг за другом. Соперницы со старта пошли в одну сторону, но россиянка была удачливее француженки и вышла на первый знак лидером. Компанию Резниковой неожиданно составила соотечественница, Анастасия Щедрина, которая до этой гонки была пятой в общем зачёте. После первого знака девушки шли вплотную и постепенно уходили от соперниц. К третьему знаку вперёд вырвалась Щедрина, но затем пропустила Яну вперед. Резникова на полном курсе ушла от всех соперниц и финишировала первой. Следом за ней пришла Щедрина, а Пьяназа заняла четвёртое место.



После медальной гонки на счету Резниковой стало 26 очков. Этот результат принес ей чемпионство. Пьяназа отстала от россиянки на три очка и заняла второе место. Третьей в итоговом зачёте финишировала израильтянка Наама Гринберг (45 очков). Щедрина (79) стала пятой.



В медальной гонке среди мужчин сложилась похожая картина. Вплоть до финиша израильтяне Ийал Йохай Зрор и Даниэль Ташташ не подпускали к себе остальной флот. Именно они и разыграли золото. В этой борьбе удачливее оказался Зрор, который финишировал первым и выиграл чемпионат. Его товарищ по команде – Ташташ – стал вторым в медальной гонке и в общем зачёте. Самая ожесточенная битва развернулась за бронзовую медаль. Израильтянин Реувен Гилель обошёл грека Александроса Кальпояннакиса всего на одно очко.

Чемпионка мира среди юниоров в классе RS:X Яна Резникова Фото : Яхт-клуб Санкт-Петербурга