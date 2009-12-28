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"Волжанка" уступила "Олимпу" в чемпионате России

"Волжанка" уступила "Олимпу" в чемпионате России
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В рамках очередного тура чемпионата России по водному поло среди женских команд «Волжанка» уступила «Олимпу». Итоговый счёт встречи — 11:17.

Водное поло. Чемпионат России. Женщины

«Волжанка» — «Олимп» — 11:17 (1:4, 3:6, 3:1, 4:6).

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