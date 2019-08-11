Байлз — первая гимнастка, выполнившая двойное сальто назад с двумя винтами
На чемпионате США по спортивной гимнастике Симона Байлз стала первой спортсменкой, кому удалось чисто выполнить на бревне двойное сальто назад в группировке с поворотом на 720 градусов.
Ранее 22-летняя Байлз в вольных упражнениях в многоборье впервые выполнила двойное сальто назад с тремя винтами. Несмотря на нечёткое приземление с касанием матов обеими руками, судьи засчитали элемент как выполненный.
Байлз — четырёхкратная победительница Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, рекордсменка по количеству выигранных золотых медалей на чемпионатах мира (14). По общему числу медалей на чемпионатах мира американка делит первое место с россиянкой Светланой Хоркиной (по 20).
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