Карлсен не сыграет с Каруаной на Кубке мира по шахматам в Ханты-Мансийске

Чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен и второй номер рейтинга американец Фабиано Каруана не примут участие в Кубке мира в Ханты-Мансийске.

Как сообщает официальный сайт Международной шахматной федерации (FIDE), всего на турнире выступят 28 российских шахматистов. В первом раунде Кубка мира россиянин Сергей Карякин встретится с представителем Индонезии Сусанто Мегаранто, Ян Непомнящий — с Сугаром Ган-Эрдене из Монголии, Александр Грищук — с литовцем Паулюсом Пултиневичюсом, Владислав Артемьев — с соотечественником Ильёй Илюшенком, Дмитрий Андрейкин — с бразильцем Крикором Мехитаряном, Пётр Свидлер — с кубинцем Карлосом Даниэлем Алборносом Кабрерой, Никита Витюгов — с норвежцем Фроде Уркедалом, Даниил Дубов — с перуанцем Эмилио Кордовой.

Кубок мира пройдёт в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. Победителем прошлогоднего турнира, который состоялся в 2017 году в Тбилиси, стал армянин Левон Аронян.