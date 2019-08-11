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Терновой завоевал бронзу ЧЕ в Киеве в прыжках в воду с вышки

Терновой завоевал бронзу ЧЕ в Киеве в прыжках в воду с вышки
Другие / Водные виды спорта 0

Чемпионат Европы по прыжкам в воду в Киеве (Украина) завершился индивидуальными соревнованиями мужчин на вышке. Последняя золотая медаль досталась хозяевам – её обладателем стал 13-летний Алексей Середа, который на 14 баллов опередил француза Бенжамина Оффре.

На третью ступень пьедестала почёта поднялся россиянин Руслан Терновой. Всего 0,2 балла уступил товарищу по сборной Никита Шлейхер.

Терновой принёс российской команде 12-ю медаль континентального первенства (четвёртую бронзовую).

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев, Украина
Мужчины. Вышка. Индивидуальные прыжки

1. Алексей Середа (Украина) – 488,85.
2. Бенжамин Оффре (Франция) – 474,90.
3. Руслан Терновой (Россия) – 445,25.
4. Никита Шлейхер (Россия) – 445,05.

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