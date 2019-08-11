Сборная России выиграла медальный зачёт ЧЕ по прыжкам в воду в Киеве

Сборная России по прыжкам в воду выиграла общекомандный медальный зачёт чемпионата Европы, который завершился в Киеве (Украина). Российские спортсмены завоевали 12 медалей – шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые.
Второе место заняли украинцы – 7 (3, 3, 1), на третьей позиции расположились немцы – 8 (2, 4, 2). По одному золоту завоевали голландцы и итальянцы.
По две золотые медали континентального первенства завоевали Евгений Кузнецов (трёхметровый трамплин – личные соревнования и синхрон), Никита Шлейхер (синхрон на трёхметровом трамплине и на вышке), Виталия Королёва (на метровом трамплине и в синхроне с трёхметрового трамплина). Также чемпионами Европы стали Ульяна Клюева (синхрон с трёхметрового трамплина), Александр Белевцев (синхрон с вышки), Екатерина Беляева и Виктор Минибаев (микст с вышки).
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