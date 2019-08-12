Карякин одержал одну победу во второй день этапа Grand Chess Tour в США

Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал одну победу в трёх партиях в быстрых шахматах во второй день этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).

Вчера, 11 августа, Карякин белыми фигурами выиграл у азербайджанца Шахрияра Мамедьярова, сыграл вничью с представителем Венгрии Рихардом Раппортом и чёрными проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву.

Турнирная таблица после второго дня



1. Левон Аронян (Армения) — 10

2. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 9

3. Фабиано Каруана (США) — 8

4. Дин Лижэнь (Китай) — 7

5. Магнус Карлсен (Норвегия) — 5

5. Домингес Перес (США) — 5

5. Юй Янъи (Китай) — 5

5. Сергей Карякин (Россия) — 5

9. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 3

10. Рихард Раппорт (Венгрия) — 3

Турнир завершится 14 августа.