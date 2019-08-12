Итальянского велогонщика Поццовиво сбил автомобиль

Итальянский велогонщик Доменико Поццовиво, выступающий за команду Bahrain Merida, попал под машину.

Как сообщает quicosenza.it, ДТП случилось на юге Италии, где Поццовиво проводил тренировку на шоссе. Медики прибыли на место инцидента в течение нескольких минут и оказали 36-летнему спортсмену первую помощь.

Вскоре Поццовиво был госпитализирован с переломами руки и ноги. Велогонщик всё время пребывал в сознании.

Первый профессиональный контракт итальянец подписал в 2005 году с командой Ceramica Panaria-Navigare, за которую выступал до 2012 года включительно. Семь лет назад Поццовиво стал победителем этапа многодневной гонки «Джиро д'Италия». Также в 2012 году велогонщик выиграл многодневку «Тур Альп».