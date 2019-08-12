Сборная Пуэрто-Рико по боулингу лишена золотых медалей из-за допинга
Сборная Пуэрто-Рико по боулингу лишена золота Панамериканских игр 2019 года в мужском парном разряде из-за нарушения антидопинговых правил.
Как сообщает ВВС, в допинг-пробе члена команды Жана Переса было обнаружено вещество хлорталидон, которое является мочегонным средством. Препарат включён в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
В Федерации боулинга Пуэрто-Рико отметили, что Перес может подать апелляцию, поскольку у него было медицинское разрешение на приём лекарства.
«Нет никаких сомнений, что данный препарат не даёт спортсмену никаких преимуществ», — говорится в заявлении.
В результате золото перешло сборной США, серебро – колумбийцам, бронза – команде Мексики.
- 12 августа 2019
-
16:46
-
16:16
-
15:15
-
12:05
-
09:48
- 11 августа 2019
-
23:28
-
20:29
-
20:09
-
19:35
-
18:02
-
12:53
-
11:08
-
10:47
-
09:16
- 10 августа 2019
-
23:08
-
22:28
-
20:27
-
20:05
-
19:36
-
18:06
-
17:42
-
17:29
-
13:58
-
12:58
-
10:57
-
09:27
-
00:28
- 9 августа 2019
-
23:55
-
23:42
-
22:57
-
20:57
-
18:47
-
18:12
-
17:36
-
16:45
Партнерский контент