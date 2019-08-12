Сборная Пуэрто-Рико по боулингу лишена золотых медалей из-за допинга

Сборная Пуэрто-Рико по боулингу лишена золота Панамериканских игр 2019 года в мужском парном разряде из-за нарушения антидопинговых правил.

Как сообщает ВВС, в допинг-пробе члена команды Жана Переса было обнаружено вещество хлорталидон, которое является мочегонным средством. Препарат включён в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

В Федерации боулинга Пуэрто-Рико отметили, что Перес может подать апелляцию, поскольку у него было медицинское разрешение на приём лекарства.

«Нет никаких сомнений, что данный препарат не даёт спортсмену никаких преимуществ», — говорится в заявлении.

В результате золото перешло сборной США, серебро – колумбийцам, бронза – команде Мексики.