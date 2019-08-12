Велогонщица Калентьева провела последнюю гонку на этапе КМ по маунтинбайку

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в маунтинбайке, выступающая в дисциплине кросс-кантри, Ирина Калентьева провела последний в карьере этап Кубка мира, выступив на соревнованиях в Ленцерхайде (30-е место).
«В Ленцерхайде прошла последняя в моей карьере гонка на Кубке мира по маунтинбайку. На фишише меня ждал сюрприз – муж с шампанским. 32 медали Кубка мира – 8 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых, а также победа в Кубке мира—2007. Спасибо спонсорам, болельщикам и команде! Вы проделали отличную работу», — написала спортсменка на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Ирины Калентьевой.
Последнюю гонку в карьере 41-летняя Калентьева проведёт на чемпионате мира в Канаде.
Калентьева является двукратной чемпионкой мира (2007 и 2009 годы), а также неоднократным призёром первенства планеты в маунтинбайке.
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