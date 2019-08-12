Фигуристка Валиева выступит на первом этапе Гран-при среди юниоров

По итогам контрольных прокатов юниоров, которые прошли на минувшей неделе в Новогорске, стал известен состав сборной России первый этап Гран-при среди юниоров. Соревнования пройдут в трёх видах программы – мужском и женском одиночном катании, а также танцах на льду.

Состав сборной России по фигурному катанию на первый этап Гран-при среди юниоров

Мужчины: Егор Рухин, Андрей Кутовой.

Женщины: Майя Хромых, Камила Валиева.

Танцы на льду: Екатерина Каташинская/Александр Васькович, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Первый этап Гран-при среди юниоров пройдет 21-24 августа в Куршевеле (Франция). Самым представительным будет турнир в женском одиночном катании, где на лёд выйдут 36 спортсменок. У мужчин заявлено 20 участников, у танцоров – 18 дуэтов.