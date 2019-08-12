Фигуристка Валиева выступит на первом этапе Гран-при среди юниоров
По итогам контрольных прокатов юниоров, которые прошли на минувшей неделе в Новогорске, стал известен состав сборной России первый этап Гран-при среди юниоров. Соревнования пройдут в трёх видах программы – мужском и женском одиночном катании, а также танцах на льду.
Состав сборной России по фигурному катанию на первый этап Гран-при среди юниоров
Мужчины: Егор Рухин, Андрей Кутовой.
Женщины: Майя Хромых, Камила Валиева.
Танцы на льду: Екатерина Каташинская/Александр Васькович, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.
Первый этап Гран-при среди юниоров пройдет 21-24 августа в Куршевеле (Франция). Самым представительным будет турнир в женском одиночном катании, где на лёд выйдут 36 спортсменок. У мужчин заявлено 20 участников, у танцоров – 18 дуэтов.
Тутберидзе наконец-то воспитала идеальную фигуристку. Камила затмит всех?
13-летняя Камила Валиева чисто прыгнула четверной. Ей уже прочат победу на следующей Олимпиаде. Неужели она так хороша?
- 12 августа 2019
-
18:45
-
18:20
-
17:28
-
16:46
-
16:16
-
15:15
-
12:05
-
09:48
- 11 августа 2019
-
23:28
-
20:29
-
20:09
-
19:35
-
18:02
-
12:53
-
11:08
-
10:47
-
09:16
- 10 августа 2019
-
23:08
-
22:28
-
20:27
-
20:05
-
19:36
-
18:06
-
17:42
-
17:29
-
13:58
-
12:58
-
10:57
-
09:27
-
00:28
- 9 августа 2019
-
23:55
-
23:42
-
22:57
-
20:57
-
18:47
Партнерский контент