Экс-тренер сборной Уэльса по лёгкой атлетике сел в тюрьму за домогательства

Бывший тренер сборной Уэльса по лёгкой атлетике 68-летний Фил Баннинг осуждён на семь с половиной лет тюремного заключения за домогательства к несовершеннолетним девочкам, сообщает WalesOnline.

Экс-наставник признал себя виновным в том, что склонял к близости трёх 16-летних девушек и одну 11-летнюю в конце 70-х — начале 80-х годов ХХ века. В ходе разбирательства стало известно, что Баннинг проводил вечеринки для спортсменов в своём доме, где время от времени уводил девушек в «тёмную комнату», чтобы приставать к ним с ласками и поцелуями в то время, как его жена находилась в соседней комнате.

Баннинг возглавлял сборную Уэльса по лёгкой атлетике на трёх подряд Играх Содружества — в 1998, 2002 и 2006 годах.