Туктамышева — о преданности: мне ближе такие герои, как Джеррард и Тотти

Чемпионка мира и Европы 2015 года, фигуристка Елизавета Туктамышева, заверила, что всегда будет вместе со своим тренером Алексеем Мишиным.
«Преданность в спорте с каждым годом всё больше и больше обесценивается. С приходом успеха и денег люди порой забывают, откуда они и благодаря кому поднимаются на вершину. Мне ближе такие герои, как Стивен Джеррард и Франческо Тотти или Кобе Брайaнт и Дэмьен Лиллард. Да, может быть, в индивидуальных видах спорта это менее заметно, чем в командных, но я знаю одно, что с этим человеком я буду вместе всегда», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фото с наставником.
Фото доступно на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
Туктамышева постоянно тренируется под руководством Мишина с 2011 года. Знаменитый тренер заметил перспективную 10-летнюю девочку на соревнованиях в Белгороде в 2006 году. Следующие пять лет Елизавета, тренируясь в Глазове у Светланы Веретенниковой, каждые две недели ездила с тренером к Мишину в Санкт-Петербург.
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