Цурская: буду следить за Сотсковой, Медведевой, Щербаковой и Косторной

Завершившая карьеру 18-летняя Полина Цурская рассказала, выступления кого из фигуристок будет смотреть в сезоне-2019/20.

«Маша Сотскова, Аня Щербакова, Женя Медведева, Алёна Косторная. Наверное, эти четыре человека. Понятно, что на них дело не ограничивается. Если, например, Саша Трусова соберёт всю программу из четверных, тоже посмотрю», — приводит слова Цурской Sport24.

Цурская уверила, что не намерена заманивать подругу, Сотскову, в свободную жизнь, так как они очень разные.

«Как-то зашла к Маше Сотсковой домой, а там по телевизору шёл «Секс в большом городе». Как-то не оценила. У нас с ней на всё разные взгляды, разные вкусы. Противоположности притягиваются. Мы всегда высказываем друг другу своё мнение и сходимся на чём-то среднем.

Заманиваю ли её в свободную жизнь? Нет, когда ушла, у меня осталось много друзей в фигурном катании. И никого я не агитирую на завершение карьеры. Это их выбор, и я его всегда поддерживаю.

Сейчас стала вникать в тренерскую работу. Смотрю, как работают другие специалисты со своими спортсменами. У некоторых нахожу что-то интересное, а некоторых абсолютно не понимаю. Но у каждого свой взгляд. Ещё хочу сдать на права. Уже пора. Съезжу на сборы — и с сентября думаю пойти учиться. На сборы еду в Тюмень и во Владивосток», — сказала Цурская.