Российские регбисты разгромили сборную клубов в Москве
Национальная команда России по регби одержала победу над сборной российских клубов с разгромным счётом 40:0 (12:0). Матч проходил в Москве на стадионе «Слава» в рамках подготовки сборной страны к Кубку мира в Японии.
Две попытки в составе победителей занёс Антон Сычёв, по одной — Виталий Живатов, Рамиль Гайсин, Тагир Гаджиев и Денис Симпликевич. Три точные реализации на счету Юрия Кушнарёва, по одной — у Гайсина и Сергея Янюшкина.
За сборную клубов сыграли регбисты «ВВА-Подмосковья», «Славы», ЦСКА, «Торпедо» и команды Липецкой области. Матч прошёл в формате двух таймов по 35 минут.
Следующую игру в рамках подготовки к Кубку мира — 2019 российские регбисты проведут 17 августа с Италией на выезде. Кубок мира пройдёт с 20 сентября по 2 ноября.
- 12 августа 2019
-
21:30
-
20:38
-
19:28
-
19:11
-
18:45
-
18:20
-
17:28
-
16:46
-
16:16
-
15:15
-
12:05
-
09:48
- 11 августа 2019
-
23:28
-
20:29
-
20:09
-
19:35
-
18:02
-
12:53
-
11:08
-
10:47
-
09:16
- 10 августа 2019
-
23:08
-
22:28
-
20:27
-
20:05
-
19:36
-
18:06
-
17:42
-
17:29
-
13:58
-
12:58
-
10:57
-
09:27
-
00:28
- 9 августа 2019
-
23:55
Партнерский контент