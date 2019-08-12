Российские регбисты разгромили сборную клубов в Москве

Национальная команда России по регби одержала победу над сборной российских клубов с разгромным счётом 40:0 (12:0). Матч проходил в Москве на стадионе «Слава» в рамках подготовки сборной страны к Кубку мира в Японии.

Две попытки в составе победителей занёс Антон Сычёв, по одной — Виталий Живатов, Рамиль Гайсин, Тагир Гаджиев и Денис Симпликевич. Три точные реализации на счету Юрия Кушнарёва, по одной — у Гайсина и Сергея Янюшкина.

За сборную клубов сыграли регбисты «ВВА-Подмосковья», «Славы», ЦСКА, «Торпедо» и команды Липецкой области. Матч прошёл в формате двух таймов по 35 минут.

Следующую игру в рамках подготовки к Кубку мира — 2019 российские регбисты проведут 17 августа с Италией на выезде. Кубок мира пройдёт с 20 сентября по 2 ноября.