Трефилов: по факту я тренер «Кубани»

Главный тренер женского гандбольного клуба «Кубань» Евгений Трефилов подтвердил, что продолжает тренировать краснодарскую команду.
5 августа 63-летний Трефилов, в феврале перенесший операцию на сердце, покинул пост главного тренера женской национальной команды и перешёл на должность вице-президента Федерации гандбола России. Место Трефилова в сборной России занял испанский тренер Амброс Мартин. Информация о том, остался ли Трефилов во главе «Кубани» разнилась.
«По факту я тренер „Кубани“. Почему буду сидеть на трибунах, а не на скамейке на матчах? Будем считать, что мне так комфортно. Так решили. Давайте попробуем.
Давайте посмотрим, как будет. Я ещё не знаю… У меня все спрашивают, а я сам не знаю. Думаю, и Сергей Николаевич Шишкарёв (президент Федерации гандбола России. – Прим. «Чемпионата») до конца не знает, как всё будет. Игроки не знают. Объявили – да, но как сделать? Можно обозваться царём, но где корону брать будешь?" – приводит слова Трефилова РИА Новости.
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