Ягудин перед посадкой на лошадь: завещание не успел написать

Олимпийский чемпион и телеведущий Алексей Ягудин перед посадкой на лошадь выразил опасения по поводу собственной безопасности.

«Когда я залезал в самолёт, мы снимали сюжет о спортивном пилотировании, там сразу предупреждали, где парашют и куда можно выпрыгивать. А если Скиф побежит? А, так вы будете рядом? Хорошо, а то я завещание не успел написать», — сказал Ягудин.

«Ай-яй-яй, без завещания залез на лошадь. Всё ради творчества, ради съемки с очаровательной и сильной девушкой или сильно очаровательной чемпионкой Анастасией Яньковой.

P.S.: спокойнее на своих двух подковах в виде коньков», — подписал Алексей видео, размещённое на его странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Алексея Ягудина.