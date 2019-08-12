Ягудин перед посадкой на лошадь: завещание не успел написать
Олимпийский чемпион и телеведущий Алексей Ягудин перед посадкой на лошадь выразил опасения по поводу собственной безопасности.
«Когда я залезал в самолёт, мы снимали сюжет о спортивном пилотировании, там сразу предупреждали, где парашют и куда можно выпрыгивать. А если Скиф побежит? А, так вы будете рядом? Хорошо, а то я завещание не успел написать», — сказал Ягудин.
«Ай-яй-яй, без завещания залез на лошадь. Всё ради творчества, ради съемки с очаровательной и сильной девушкой или сильно очаровательной чемпионкой Анастасией Яньковой.
P.S.: спокойнее на своих двух подковах в виде коньков», — подписал Алексей видео, размещённое на его странице в «Инстаграме».
Видео доступно в «инстаграме» Алексея Ягудина.
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