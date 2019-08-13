Валиева вошла в предварительный состав участниц юниорского Гран-при в Челябинске

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительный состав участников четвёртого этапа юниорской серии Гран-при, который пройдёт в Челябинске с 11 по 14 сентября.

Предварительный состав сборной России по фигурному катанию:

Юноши: Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Илья Яблоков.

Девушки: Анна Тарусина, Виктория Васильева, Камила Валиева.

Пары: Полина Костюкович/Дмитрий Ялин, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев и Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов.

Танцы на льду: Екатерина Андреева/Иван Десятов, Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.



Первый этап Гран-при среди юниоров пройдёт 21-24 августа в Куршевеле (Франция). Самым представительным будет турнир в женском одиночном катании, где на лёд выйдут 36 спортсменок. У мужчин заявлено 20 участников, у танцоров – 18 дуэтов.