Пятеро российских тяжелоатлетов временно отстранены из-за допинга

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований на основании расследования предполагаемой допинговой схемы в России.



«IWF сожалеет об этих случаях применения допинга в нашем спорте, произошедших несколько лет назад. Мы без особого удовлетворения отмечаем, что тяжёлая атлетика была далеко не единственным видом спорта, на который повлияла обширная допинг-программа России, выявленная информаторами, СМИ и ВАДА.



Несмотря на то что федерация много сделала, чтобы начать новую блестящую главу для нашего спорта, мы также предпримем всё возможное, дабы наказать прошлых нарушителей антидопинговых правил. Особенно когда такие доказательства предоставляются нашими партнёрами из ВАДА. Мы благодарны им за материалы, связанные с расследованием российской допинг-схемы», — говорится на сайте IWF.

Временное отстранение российских спортсменов отсчитывается с 12 августа 2019 года.