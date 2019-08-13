Моисеева: никакого негативного отношения к сборной России в Киеве не было

Российские спортсмены, принимавшие участие в чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве не сталкивались с проявлениями вражды, рассказала тренер национальной команды Светлана Моисеева.
«На самом деле всё проходило в атмосфере дружелюбия, всё было хорошо. Спортсмены — это как бы отдельное сообщество людей всё-таки, и так как бассейн находится в определённом микрорайоне и этот микрорайон спортивный, там и жилой комплекс, всё вместе связано. По всей видимости, там люди заинтересованы в спорте, было очень много болельщиков. И никакого негативного отношения к нам мы не почувствовали. Всё было хорошо.
Киев — очень красивый город, мы ездили на экскурсии, гуляли по Днепру. Наши тренеры могли выехать в центр, погулять по Крещатику. Я ездила по церквям, посетили мы и Киево-Печерскую лавру.
Не могу сказать, что чувствовалось какое-то враждебное к нам отношение. Никаких эксцессов, никаких взглядов косых, что вы разговариваете на русском языке — нет ничего такого.
Отношения между российскими и украинскими спортсменами дружеские. Мы их поддерживаем, они — нас. Вот у них парень выиграл — украинец, 13-летний Алексей Середа, талантливый мальчишка. И мы все за него рады, рады, что в мире снова появился талант. Это на самом деле талантливый парень, и мы все рады, что есть такие прыгуны в воду. Конечно, с одной стороны, нам сложно с таким талантом конкурировать, но с другой стороны, мы за него рады. Приятно, что люди способны на такие достижения», — приводит слова Моисеевой Украина.ру.
Сборная России по прыжкам в воду выиграла общекомандный медальный зачёт чемпионата Европы, завоевав шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды.
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