13-летний украинец Середа рассказал об ошеломляющей победе на чемпионате Европы

13-летний украинский спортсмен Алексей Середа, одержавший победу на чемпионате Европы в прыжках в воду с 10-метровой вышки, поделился впечатлениями о своём успехе.
«Больше всего сейчас я хочу отдохнуть. Я счастлив, что мне удалось занять первое место. Мой третий прыжок был не таким удачным, но остальные получились хорошо. Я бы не сказал, что я не нервничал перед соревнованиями. Если со стороны казалось иначе, то это не так. Я нервничал, как и все остальные. Просто продолжал обдумывать свои прыжки, пытался сосредоточиться и исключить возможность любой ошибки. Я не обращал внимания на коэффициент сложности других участников.
Впервые я соревновался со старшими на чемпионате мира, но это не повлияло на мою подготовку к чемпионату Европы и на мои выступления.
Я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше и не очень беспокоюсь о результатах. Но, конечно, я счастлив, что победил. Это очень приятно», — приводит слова юного прыгуна Xport.ua.
Российские спортсмены завоевали на чемпионате Европы в Киеве 12 медалей – шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые. Второе место заняли украинцы – 7 (3, 3, 1), на третьей позиции расположились немцы – 8 (2, 4, 2). По одному золоту завоевали голландцы и итальянцы.
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