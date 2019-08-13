13-летний украинец Середа рассказал об ошеломляющей победе на чемпионате Европы

13-летний украинский спортсмен Алексей Середа, одержавший победу на чемпионате Европы в прыжках в воду с 10-метровой вышки, поделился впечатлениями о своём успехе.



«Больше всего сейчас я хочу отдохнуть. Я счастлив, что мне удалось занять первое место. Мой третий прыжок был не таким удачным, но остальные получились хорошо. Я бы не сказал, что я не нервничал перед соревнованиями. Если со стороны казалось иначе, то это не так. Я нервничал, как и все остальные. Просто продолжал обдумывать свои прыжки, пытался сосредоточиться и исключить возможность любой ошибки. Я не обращал внимания на коэффициент сложности других участников.



Впервые я соревновался со старшими на чемпионате мира, но это не повлияло на мою подготовку к чемпионату Европы и на мои выступления.

Я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше и не очень беспокоюсь о результатах. Но, конечно, я счастлив, что победил. Это очень приятно», — приводит слова юного прыгуна Xport.ua.

Российские спортсмены завоевали на чемпионате Европы в Киеве 12 медалей – шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые. Второе место заняли украинцы – 7 (3, 3, 1), на третьей позиции расположились немцы – 8 (2, 4, 2). По одному золоту завоевали голландцы и итальянцы.