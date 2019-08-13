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Шубенков и Сидорова выступят за сборную Европы в легкоатлетическом матче с США

Шубенков и Сидорова выступят за сборную Европы в легкоатлетическом матче с США
Другие / Лёгкая атлетика 0

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и чемпионка Европы 2014 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова вошли в состав сборной Европы на матчевую встречу с командой США.

«В беге на 110 метров с барьерами с гордостью представляю чемпиона мира 2015 года Сергея Шубенкова из России. Павел Войцеховский из Польши — чемпион мира, действующий чемпион Европы в помещении и Анжелика Сидорова — чемпионка Европы, действующая чемпионка Европы в помещении представят сборную Европы в секторе прыжка с шестом», — приводит слова члена совета Европейской легкоатлетической ассоциации Мартона Гулая сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Кроме того одним из семи амбассадоров легкоатлетического матча Европа – США, который пройдёт 9-10 сентября в столице Белоруссии, стала Мария Ласицкене — двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту, двукратная чемпионка мира в помещении.

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