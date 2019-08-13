Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Три спортсмена из Китая дисквалифицированы за допинг

Три спортсмена из Китая дисквалифицированы за допинг
Другие / Прочие виды спорта 0

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) опубликовало на официальном сайте информацию о дисквалификации трёх спортсменов КНР.

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро, волейболистка Ян Фансюй дисквалифицирована на четыре года. В допинг-пробе спортсменки, взятой 11 августа 2018 года, был найден эритропоэтин. Фансюй отстранена от соревнований до 11 сентября 2022 года.

В список попала хоккеистка Ли Цзясинь. Она отстранена от соревнований на один год после положительного теста на гидрохлоротиазид. Её дисквалификация продлится до 10 февраля 2020 года.

Легкоатлет Су Гуаньчжун уличён в применении синтетического стероида станозолола. Он использовал препарат во время вступительных экзаменов в спортивный колледж. Решением CHINADA он отстранен до 20 февраля 2023 года.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент