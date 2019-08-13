Три спортсмена из Китая дисквалифицированы за допинг

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) опубликовало на официальном сайте информацию о дисквалификации трёх спортсменов КНР.

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро, волейболистка Ян Фансюй дисквалифицирована на четыре года. В допинг-пробе спортсменки, взятой 11 августа 2018 года, был найден эритропоэтин. Фансюй отстранена от соревнований до 11 сентября 2022 года.



В список попала хоккеистка Ли Цзясинь. Она отстранена от соревнований на один год после положительного теста на гидрохлоротиазид. Её дисквалификация продлится до 10 февраля 2020 года.



Легкоатлет Су Гуаньчжун уличён в применении синтетического стероида станозолола. Он использовал препарат во время вступительных экзаменов в спортивный колледж. Решением CHINADA он отстранен до 20 февраля 2023 года.