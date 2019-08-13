Синицина и Кацалапов начнут новый сезон на соревнованиях в Братиславе

Серебряные призёры чемпионата мира 2019 года в танцах на льду россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов начнут соревновательный сезон-2019/20 на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия). Об этом проинформировал тренер фигуристов Александр Жулин.

Турнир в столице Словакии состоится с 19 по 21 сентября, сообщает «Р-Спорт».

Ранее действующие чемпионы России поставили ритм-танец сезона-2019/20 на музыку из песни Singin' In The Rain из одноименного мюзикла режиссеров Стэнли Донена и Джина Келли.

Спортсмены исполнят финнстеп под композицию, написанную в 1929 году «Насио» Хербом Брауном и Артуром Фридом. Танец и песню Singin' In The Rain («Поющие под дождём») в музыкальной комедии, представленной в 1952 году, исполнил один из авторов картины Джин Келли.

Напомним, на чемпионате мира—2019 по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) Синицина и Кацалапов заняли второе место в соревнованиях в танцах на льду.