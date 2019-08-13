Агапитов: не думаю, что российским штангистам смогут запретить выступать в Токио

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал информацию о том, что Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) начала расследование в отношении пятерых российских штангистов.
Ранее IWF временно отстранила Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований на основании расследования предполагаемой допинговой схемы в России.
«Учитывая политическую ситуацию, то всё возможно, но с другой стороны, должен соблюдаться принцип индивидуальной ответственности. На каком основании нашу тяжёлую атлетику могут лишить ещё одной Олимпиады? Мы уже пропустили Игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году, и объявленные сегодня возможные нарушения случились до 2016 года. Поэтому я даже не думаю о том, что нас могут не пустить в Токио», — цитирует Агапитова ТАСС.
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