Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Агапитов: не думаю, что российским штангистам смогут запретить выступать в Токио

Агапитов: не думаю, что российским штангистам смогут запретить выступать в Токио
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал информацию о том, что Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) начала расследование в отношении пятерых российских штангистов.

Ранее IWF временно отстранила Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований на основании расследования предполагаемой допинговой схемы в России.

«Учитывая политическую ситуацию, то всё возможно, но с другой стороны, должен соблюдаться принцип индивидуальной ответственности. На каком основании нашу тяжёлую атлетику могут лишить ещё одной Олимпиады? Мы уже пропустили Игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году, и объявленные сегодня возможные нарушения случились до 2016 года. Поэтому я даже не думаю о том, что нас могут не пустить в Токио», — цитирует Агапитова ТАСС.

Пятеро российских тяжелоатлетов временно отстранены из-за допинга
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент