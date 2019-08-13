Штангистка Мстиева дисквалифицирована на 8 лет за повторное употребление допинга

Чемпионка Европы 2017 года по тяжёлой атлетике россиянка Диана Мстиева получила восьмилетнюю дисквалификацию за то, что повторно нарушила антидопинговые правила.

Как сообщает официальный сайт Федерации тяжёлой атлетики России, дисквалификация 24-летней спортсменки отсчитывается с 14 мая 2019 года.

Ранее Мстиева отбывала двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил с 18 апреля 2014 года по 17 апреля 2016 года.

Помимо победы на чемпионате Европы—2017 в категории до 90 кг на счету Мстиевой серебряная медаль ЧЕ-2019 (категория до 87 кг), серебро Универсиады-2017 (категория до 90 кг), бронза на чемпионате России по тяжёлой атлетике 2016 года, а также вторые места на ЧР-2017 и Кубке России 2017 года.