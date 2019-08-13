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Штангистка Мстиева дисквалифицирована на 8 лет за повторное употребление допинга

Штангистка Мстиева дисквалифицирована на 8 лет за повторное употребление допинга
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпионка Европы 2017 года по тяжёлой атлетике россиянка Диана Мстиева получила восьмилетнюю дисквалификацию за то, что повторно нарушила антидопинговые правила.

Как сообщает официальный сайт Федерации тяжёлой атлетики России, дисквалификация 24-летней спортсменки отсчитывается с 14 мая 2019 года.

Ранее Мстиева отбывала двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил с 18 апреля 2014 года по 17 апреля 2016 года.

Помимо победы на чемпионате Европы—2017 в категории до 90 кг на счету Мстиевой серебряная медаль ЧЕ-2019 (категория до 87 кг), серебро Универсиады-2017 (категория до 90 кг), бронза на чемпионате России по тяжёлой атлетике 2016 года, а также вторые места на ЧР-2017 и Кубке России 2017 года.

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