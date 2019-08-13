Японец Нарасаки выиграл чемпионат мира по скалолазанию в боулдеринге

Японец Томоа Нарасаки одержал победу в дисциплине «боулдеринг» на чемпионате мира по скалолазанию в Токио.

Второе место занял представитель Австрии Якоб Шуберт. Призовую тройку замкнул Янник Флоэ из Германии. Лучший из россиян Сергей Скородумов не вышел в финал, показав 20-й результат в полуфинале.

В женских соревнованиях золото выиграла словенка Янья Гарнбрет. Серебряную медаль завоевала Акиё Ногути из Японии, бронзовую — представительница Великобритании Шона Кокси. Россиянки Елена Красовская, Луиза Емельева, Ирина Кузьменко, Татьяна Шемулинкина, Виктория Мешкова и Юлия Пантелеева ранее не смогли преодолеть квалификацию.

Скалолазание было включено в программу Олимпийских игр—2020 в Токио в 2016 году.