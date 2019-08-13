Японец Нарасаки выиграл чемпионат мира по скалолазанию в боулдеринге
Японец Томоа Нарасаки одержал победу в дисциплине «боулдеринг» на чемпионате мира по скалолазанию в Токио.
Второе место занял представитель Австрии Якоб Шуберт. Призовую тройку замкнул Янник Флоэ из Германии. Лучший из россиян Сергей Скородумов не вышел в финал, показав 20-й результат в полуфинале.
В женских соревнованиях золото выиграла словенка Янья Гарнбрет. Серебряную медаль завоевала Акиё Ногути из Японии, бронзовую — представительница Великобритании Шона Кокси. Россиянки Елена Красовская, Луиза Емельева, Ирина Кузьменко, Татьяна Шемулинкина, Виктория Мешкова и Юлия Пантелеева ранее не смогли преодолеть квалификацию.
Скалолазание было включено в программу Олимпийских игр—2020 в Токио в 2016 году.
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