Норвежский лыжник попал в больницу после остановки сердца

Норвежский лыжник Сондре Турволь Фоссли, выступающий в спринтерских гонках, вчера, 12 августа, был госпитализирован после остановки сердца.

Первую медицинскую помощь 26-летнему спортсмену оказали на месте. Затем его доставили в больницу в Осло. Пока норвежец чувствует себя хорошо. За его состоянием внимательно следят кардиологи, информирует Langrenn.

В Кубке мира Фоссли дебютировал 20 февраля 2011 года. В ноябре 2014 года впервые попал в тройку лучших в спринте на этапе Кубка мира, а через год одержал первую победу. Лучшим результатом спортсмена в общем итоговом зачёте КМ является 70-е место в сезоне-2013/14.

Фоссли за свою карьеру не принимал участия ни в чемпионатах мира, ни в Олимпийских играх.