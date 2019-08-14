Самодурова рассказала, как усложнит свою программу в новом сезоне

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова рассказала, что усилит техническую программу, добавив в неё тройной аксель и необычное вращение.



«Я просто знаю, что это необходимо (Добавить более сложные элементы – Прим. «Чемпионата»). Мне нужно преодолеть свой страх в первый раз, и тогда я сделаю это. Сначала мы начнем с акселя, а потом посмотрим.

Мы экспериментировали с вращениями и нашли очень интересную позицию. До сих пор никто так не делал, посмотрим, сработает ли она. Это предложение Татьяны Николаевны Прокофьевой. В начале прошлого сезона мы работали над вращениями, я крутилась необычным образом, и мы нашли это вариант», — приводит слова Самодуровой Golden Skate.

В сезоне-2018/19 Самодурова удачно дебютировала во взрослых соревнованиях. Сначала отобралась в финал Гран-при, затем и в сборную России на чемпионат Европы в Минске, который выиграла, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову. На чемпионате мира Софья стала восьмой, а на командном первенстве планеты помогла национальной команде завоевать бронзовые медали.