Самодурова рассказала, как усложнит свою программу в новом сезоне

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова рассказала, что усилит техническую программу, добавив в неё тройной аксель и необычное вращение.
«Я просто знаю, что это необходимо (Добавить более сложные элементы – Прим. «Чемпионата»). Мне нужно преодолеть свой страх в первый раз, и тогда я сделаю это. Сначала мы начнем с акселя, а потом посмотрим.
Мы экспериментировали с вращениями и нашли очень интересную позицию. До сих пор никто так не делал, посмотрим, сработает ли она. Это предложение Татьяны Николаевны Прокофьевой. В начале прошлого сезона мы работали над вращениями, я крутилась необычным образом, и мы нашли это вариант», — приводит слова Самодуровой Golden Skate.
В сезоне-2018/19 Самодурова удачно дебютировала во взрослых соревнованиях. Сначала отобралась в финал Гран-при, затем и в сборную России на чемпионат Европы в Минске, который выиграла, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову. На чемпионате мира Софья стала восьмой, а на командном первенстве планеты помогла национальной команде завоевать бронзовые медали.
- 14 августа 2019
-
10:29
-
09:11
-
00:00
- 13 августа 2019
-
23:19
-
21:50
-
21:27
-
20:54
-
19:47
-
18:30
-
17:50
-
17:15
-
16:46
-
16:18
-
14:55
-
14:46
-
14:33
-
14:15
-
13:49
-
13:21
-
12:47
-
11:54
-
11:17
-
10:35
-
10:17
-
09:58
- 12 августа 2019
-
23:30
-
23:00
-
21:30
-
20:38
-
19:28
-
19:11
-
18:45
-
18:20
-
17:28
-
16:46