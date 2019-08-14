Шляхтин: ВФЛА приложит усилия, чтобы сохранить манеж, где тренируется Шубенков

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) приложит усилия по сохранению единственного в Алтайском крае барнаульского манежа, где свои тренировки проводит чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. Об этом сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.



«Мы с Сергеем Шубенковым в понедельник общались, я попросил его предоставить более подробную информацию о ситуации, которая сложилась сейчас вокруг барнаульского манежа. Он мне её отправил, и завтра я планирую провести определённые консультации по этому вопросу. Ситуация тревожная, ВФЛА намерена включиться в процесс и приложить усилия для того, чтобы сохранить этот манеж для легкоатлетов», — приводит слова Шляхтина ТАСС.

Ранее Шубенков сообщил, что легкоатлетический манеж в Барнауле намерены реконструировать в зал для игровых видов спорта. По словам тренера Сергея Клевцова, это может сказаться на подготовке спортсмена к Олимпийским играм—2020 в Токио.