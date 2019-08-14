Самодурова спросила, любят ли её фанаты. Откликнулись Степанова и Константинова
Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова обратилась в «Инстаграме» к своим болельщикам с вопросом: «Вы меня любите?» Ей ответили не только поклонники, но и другие спортсменки.
«Да», — написала Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным.
«Абсолютлииии», — добавила фигуристка Станислава Константинова.
В сезоне-2018/19 Самодурова удачно дебютировала во взрослых соревнованиях. Сначала отобралась в финал Гран-при, затем и в сборную России на чемпионат Европы в Минске, который выиграла, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову. На чемпионате мира Софья стала восьмой, а на командном первенстве планеты помогла национальной команде завоевать бронзовые медали.
Самодурова рассказала, как усложнит свою программу в новом сезоне
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