Самодурова спросила, любят ли её фанаты. Откликнулись Степанова и Константинова

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова обратилась в «Инстаграме» к своим болельщикам с вопросом: «Вы меня любите?» Ей ответили не только поклонники, но и другие спортсменки.

«Да», — написала Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным.

«Абсолютлииии», — добавила фигуристка Станислава Константинова.

В сезоне-2018/19 Самодурова удачно дебютировала во взрослых соревнованиях. Сначала отобралась в финал Гран-при, затем и в сборную России на чемпионат Европы в Минске, который выиграла, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову. На чемпионате мира Софья стала восьмой, а на командном первенстве планеты помогла национальной команде завоевать бронзовые медали.