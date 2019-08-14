Трефилов оценил перспективы российского гандбола

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился мыслями о перспективах развития этого вида спорта.



«Я надеюсь, что мы говорим честно и меня за это никто не осудит. Очень плохо думаю о будущем российского гандбола. Потому что он у нас, как кожа, когда её польют водой, сжимается.

Лет пять назад я уже говорил, что мы идём по ступеням развития мужского гандбола.

Вот посмотрите, где мужики? Там же и наши женщины будут. То же и у молодёжи. Раньше первые места были, а сейчас – четвёртые, пятые. Молодёжной подпитки нет. Количество занимающихся сократилось.

Некоторые скажут: «Ну, это вина федерации». Не думаю, что это только её вина. Местные наши товарищи? Тишина. Так не бывает. Мы на месте перестали работать», — сказал Трефилов в эфире телеканала «Россия 24».

Трефилов возглавлял женскую сборную России с 1999 по 2012 год, а также с 2013 по 2019-й. Привёл национальную команду к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также сборная России под его руководством стала четырёхкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), по два раза завоёвывала серебряные (2006, 2018) и бронзовые (2000, 2008) медали чемпионатов Европы. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине российские гандболистки стали обладателями серебряных наград.