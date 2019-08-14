Тхэквондисты Ларин и Храмцов гарантировали России лицензии на участие в ОИ-2020

Тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов за счёт набранных баллов в олимпийском рейтинге гарантировали себе участие в Играх-2020 в Токио, сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.
«В весовой категории свыше 80 килограммов Владислав Ларин уже обеспечил себе лицензию на право участия в Олимпийских играх в Токио. У него такой большой отрыв от всех своих конкурентов в олимпийском рейтинге, что независимо от результатов оставшихся соревнований он в любом случае войдет в пятерку рейтинга — в число спортсменов, которые выступят на Олимпиаде.
И практически такая же ситуация у Максима Храмцова в весовой категории до 80 килограммов, — добавил собеседник агентства. — У него отрыв от преследователей поменьше, но он тоже себе обеспечил олимпийскую лицензию", — приводит слова Иванова «Р-Спорт».
На Играх-2020 будут разыграны восемь комплектов медалей — по четыре в соревнованиях мужчин и женщин.
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