Российская скелетонистка дисквалифицирована на 2 года за употребление мельдония

Федерация бобслея России (ФБР) на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 14 августа дисквалифицировала скелетонистку Ангелину Гирчак на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт РУСАДА.
В объяснительной записке Гирчак отмечала, что принимала «Милдронат» по настоянию врача.
«В ноябре 2017 года мне поставили диагноз тахикардия и прописали препарат «Милдронат», 750 мг. На мое замечание, что я спортсмен и «Милдронат» запрещённый препарат, они не отреагировали. Этот препарат я закончила принимать в феврале 2018 года», — текст объяснительной записки публиковал «Матч ТВ» в 2018 году.
19-летняя спортсменка ранее входила в состав молодежной сборной России по скелетону. Срок её дисквалификации будет отсчитываться с 18 марта 2019 года.
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