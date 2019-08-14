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Российская скелетонистка дисквалифицирована на 2 года за употребление мельдония

Российская скелетонистка дисквалифицирована на 2 года за употребление мельдония
Другие / Прочие виды спорта 0

Федерация бобслея России (ФБР) на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 14 августа дисквалифицировала скелетонистку Ангелину Гирчак на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт РУСАДА.

В объяснительной записке Гирчак отмечала, что принимала «Милдронат» по настоянию врача.

«В ноябре 2017 года мне поставили диагноз тахикардия и прописали препарат «Милдронат», 750 мг. На мое замечание, что я спортсмен и «Милдронат» запрещённый препарат, они не отреагировали. Этот препарат я закончила принимать в феврале 2018 года», — текст объяснительной записки публиковал «Матч ТВ» в 2018 году.

19-летняя спортсменка ранее входила в состав молодежной сборной России по скелетону. Срок её дисквалификации будет отсчитываться с 18 марта 2019 года.

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