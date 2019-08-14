Клишина: сдержанно отношусь к тем, кто кричит о патриотизме

Вице-чемпионка мира по лёгкой атлетике, прыгунья в длину Дарья Клишина, рассказала самый невероятный слух о себе.

«После Олимпиады в Рио, когда на меня вылилось много негатива. Но сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону. Как-то ушли те, кто считал меня предателем. Непонятно, правда, почему они так считали. Я всегда защищала только честь России на всех соревнованиях. Вообще, я сдержанно отношусь к тем, кто кричит о патриотизме, мало что делая для своей страны», — приводит слова Клишиной «Советский спорт».

Клишина стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии. В финале соревнований по прыжкам в длину Клишина заняла 9-е место с результатом 6,63 м после первых трёх попыток, не получив право на последующие три попытки.